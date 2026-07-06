85 стобалльников: в Челябинске подвели первые итоги ЕГЭ

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске подвели первые итоги Единого государственного экзамена. По словам вице-мэра по социальному развитию Сергея Авдеева, 85 выпускников получили максимальные 100 баллов.

Также в городе зафиксировано шесть двухсотбалльников. Среди них – выпускники гимназий № 80 и № 11, а также лицеев № 31 и № 35, уточнил Сергей Авдеев.

Тем временем в Челябинске стартовала вторая волна приема заявлений в первые классы. Завтра с 9:00 утра родители могут подать документы на зачисление детей в школы не по месту регистрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.