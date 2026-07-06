«Судьба решается за считанные секунды»: челябинский художник представил работу «Поединок» в музее СВО

Фото: Предоставлено "Комсомолке".
В челябинском музее Специальной военной операции представили фрагмент картины «Битва за Донбасс» художника Альберта Растяпина под названием «Поединок». На ней изображена схватка двух воинов — российского и украинского.
— Они столкнулись в штыковой атаке и смотрят друг другу в глаза. Во взглядах обоих — злость и оценка противника. В таком поединке судьба решается за считанные секунды и побеждает тот, кто ловчее, хитрее, сильнее. И никуда уже не деться, — делится художник Альберт Растяпин.
В нижней части картины изображен раненый украинский минометчик, пытающийся вылезти из окопа. На дальнем плане видны инверсионные следы от реактивной системы залпового огня «Град» и шахтовые мачты Донбасса.
В создании картины художнику помог сам музей, предоставив реквизит и натурщика.
— Я очень благодарен сотрудникам музея для создания сюжета. В музее есть форма, снаряжение, оружие и многое другое, что очень помогло для создания этой и другой картины.
Весь масштаб битвы и схватка противоборствующих сторон будут показаны на основной картине «Битва за Донбасс», над которой сейчас работает Альберт Растяпин.
Ранее в музее СВО была представлена картина «Путин на побережье Крыма», которая посвящена 12-й годовщине возвращения полуострова в состав России.
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