Взятка в 1000 рублей: в Аше осудили иностранца за попытку откупиться от ДПС

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Остановка на трассе М-5 в районе Сима обернулась для 29-летнего иностранного водителя уголовным делом. В апреле этого года его остановил экипаж ДПС. При проверке документов выяснилось, что у мужчины нет полиса ОСАГО.

Как сообщили в Прокуратуре Челябинской области, чтобы избежать протокола, он предложил инспектору 1000 рублей, но сотрудник ГАИ отказался и зафиксировал нарушение. Мировой судья судебного участка №2 Ашинского округа признал водителя виновным в покушении на мелкое взяточничество. Речь идет о статье ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ.

Суд назначил штраф – 10 тысяч рублей. Ровно в десять раз больше суммы, которую он предлагал инспектору. Саму купюру как предмет взятки конфисковали в доход государства.

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