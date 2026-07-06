Нотариусы пришли в колонию: осужденным в Челябинской области начали помогать с документами

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В Челябинской области в колониях запустили проект, в рамках которого осужденным бесплатно объясняют вопросы нотариального характера. Как сообщили в пресс-службе Челябинской областной нотариальной палаты, консультации проводят прямо в исправительных учреждениях.

Проект совместно реализуют региональный ГУФСИН и Челябинская областная нотариальная палата. Это первая подобная практика в Уральском федеральном округе.

– Мы уверены, что такая поддержка поможет осужденным лучше ориентироваться в правовом пространстве, эффективно защищать свои имущественные права и принимать обдуманные решения, – отметила старший инспектор отдела воспитательной, социальной работы с осужденными и пенитенциарной пробации ГУФСИН России по Челябинской области, майор внутренней службы Олеся Александровна Серебрякова.

Первая встреча прошла в исправительной колонии №2. Специалисты рассказывали, как оформлять доверенности, завещания, согласия на выезд детей за границу, а также разбирали вопросы наследства и выплат.

Всего консультации получили около 60 человек. Осужденных также интересовали вопросы оформления имущества и семейных документов.

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