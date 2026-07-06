Домашний арест заменили запретами: в Челябинске смягчили меру пресечения Элеоноре Халиковой

Халикова возглавляла комитет по культуре Челябинска с 2019 по 2024 год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске суд изменил меру пресечения бывшему председателю комитета по культуре города Элеоноре Халиковой (Егоровой). Вместо домашнего ареста ей назначили запрет определенных действий. Об этом сообщил источник pchela.news в правоохранительных органах.

Теперь ей запрещено выходить из дома в определенные часы, пользоваться интернетом и разговаривать по телефону – связь разрешена только со следователем и адвокатом.

По версии следствия, в 2023-2024 годах Халикова поручила заключить договор на поставку аттракционов для парка имени Гагарина. Сумма контракта превысила 86 миллионов рублей. Речь идет о закупке оборудования, часть которого уже находилась в парке на условиях аренды и была выкуплена по завышенной стоимости.

Следствие также указывает, что решение принималось на фоне планов по демонтажу площадки «Гулливер», где размещались аттракционы, что ставило под сомнение необходимость закупки.

Халикова возглавляла комитет по культуре Челябинска с 2019 по 2024 год. После увольнения она сменила фамилию на Егорова. В декабре ее задержали, затем суд отправил в СИЗО, позже меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

По этому же делу под домашним арестом остается бывший директор парка имени Гагарина Жазит Нургазинов.

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