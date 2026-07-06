Челябинка шьет «дофаминовую» одежду из лоскутов: ее работы есть в гардеробе Тутты Ларсен

Фото: hornews.com, предоставлены для публикации Ольгой Ральниковой

Челябинская художница Ольга Ральникова, известная под псевдонимом Поля Дивика, создает одежду в технике пэчворк. Ее куртки и жилеты можно носить на обе стороны: снаружи – яркий лоскутный рисунок, внутри – спокойная подкладка.

Отдельная особенность ее вещей – так называемые дофаминовые цвета. Так называют яркие, насыщенные оттенки, которые визуально вызывают ощущение радости

– Я представляла, как здорово бы было, если бы показывали и яркие, необычные образы, на которые любопытно смотреть, – вспоминает Ольга о том, как пришла к идее создавать собственную одежду.

Как сообщает издание hornews.com, шить для себя она начала еще из-за роста – 187 сантиметров. Подобрать готовые вещи было сложно, поэтому гардероб постепенно стала собирать сама. До собственного бренда Ольга успела поработать в модельном агентстве и в ателье, где занималась ремонтом люксовых вещей и научилась делать почти незаметные швы. Позже в декрете начала шить игрушки и детские книжки, а затем перешла к лоскутной одежде.

Материалы для работ часто появляются случайно: это остатки тканей с производств или старые вещи знакомых. Иногда в ход идут и рубашки мужа.

– Если рукава износились, а сама ткань хорошая, я говорю: «Ты готов? Снимай, прощайся», – смеется мастерица.

Работы Поли Дивики носят не только в России. Одна из курток есть в гардеробе телеведущей Тутты Ларсен, а заказы приходят из Канады, Англии, Германии и Франции.

– Людям часто кажется, что эти маленькие тряпочки – несерьезно. Но они прочные и стареют красиво, – отмечает она.

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