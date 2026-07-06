Алексей Текслер принял участие в пленарном заседании «Расулевских чтений» в Троицке

Алексей Текслер и Апти Алаудиновым передали семье участника СВО Замира Мурзабаева орден Мужества. Фото: пресс-служба губернатора.

В Троицке Челябинской области прошла XV Всероссийская научно-практическая конференции «Расулевские чтения». Мероприятие собрало представителей 23 стран и 15 регионов России.

В работе конференции приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Верховный муфтий России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

— Тема форума — «Единство традиционных ценностей народов России» — очень символична, — сказал Алексей Текслер. — Именно единство помогало нам преодолевать самые тяжелые испытания и добиваться великих побед.

Губернатор также акцентировал важность преемственности духовных традиций, напомнив о решении Верховного муфтия присвоить соборной мечети в Челябинске имя муфтия Габдрахмана Расулева.

Ключевым событием церемонии открытия стало вручение государственной награды. Алексей Текслер совместно с командиром отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым передал семье уроженца Троицка, участника СВО Замира Мурзабаева орден Мужества, которым он был награжден посмертно.