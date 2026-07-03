Алексей Текслер открыл техническое движение на путепроводе в Новосинеглазово

Фото: пресс-служба губернатора.

В поселке Новосинеглазово дорожники открыли техническое движение по новому путепроводу через железнодорожные пути по улице Челябинской. Работы оценил губернатор Алексей Текслер. Строительство объекта началось в 2024 году и продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

— Я помню, как этот проект начинался. Во время объезда я заехал в Новосинеглазово, и жители обратили внимание на дорогу, — рассказал Алексей Текслер. — Этот вопрос был включен в соответствующие региональные программы, в народную программу партии «Единая Россия». И сегодня утром движение открыто. В прошлом году также в Новосинеглазово в рамках комплексных решений были проведены ремонты улиц и дорог. В самом микрорайоне дороги привели в порядок вместе с тротуарами.

Необходимость в объекте назрела давно — единственная дорога, связывающая поселок с областным центром, не справлялась с потоком машин, а железнодорожный переезд создавал многочасовые заторы. Теперь автомобили смогут проезжать без ожидания составов.