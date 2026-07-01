Артем Жога и Алексей Текслер открыли Кубок полпреда для защитников Отечества в Челябинске

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске проходит II Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. В течение недели более 300 участников из шести регионов Урала соревнуются в 14 дисциплинах.

— Многие ребята, получив ранения, закрываются в себе, и общение на спортивных мероприятиях, в спортзале — это своеобразная психологическое помощь, — сказал полпред Артем Жога.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что Челябинская область смогла принять соревнования высокого уровня благодаря хорошей спортивной базе.

— Любой спортсмен хочет проявить себя на больших соревнованиях. И такая возможность благодаря Кубку полпреда для защитников Отечества есть. У нас достаточно обширная спортивная инфраструктура, мы проводим крупнейшие соревнования в стране. Она, конечно, требует определенной адаптации для ребят из СВО. Мы это делаем. И сегодня шесть площадок подготовлено для участия.