Кондиционер подвел: в Челябинске загорелся автобус №483 с пассажирами внутри

Фото: «ЧелТрансХолдинг»

В Челябинске 6 июля загорелся автобус №483 на улице Новороссийской. Причиной стало короткое замыкание в системе климат-контроля. Об этом сообщили в компании «ЧелТрансХолдинг», обслуживающей маршрут.

По данным перевозчика, автобус следовал из Старокамышинска в Челябинск, когда система управления климатом выдала ошибку.

– Кондиционер начал работать некорректно, – сообщили в компании.

Водитель связался с механиком. Было принято решение отключить кондиционер, доехать до конечной остановки, а затем отправить автобус на диагностику.

Однако возле дома №25 на улице Новороссийской произошло короткое замыкание, вызвавшее задымление в салоне. Водитель остановил автобус, организовал высадку пассажиров и до прибытия пожарных начал тушить возгорание. Никто не пострадал.

Сейчас автобус находится в ремонтной зоне, где специалисты проводят диагностику. На маршрут вышел резервный автобус, график движения сохранен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.