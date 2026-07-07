В Челябинской области при 32-градусной жаре пройдут грозы с градом

Дожди будут кратковременными, но сильными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Челябинской области предупредили об опасной погоде. В сильную жару на регион обрушатся грозы.

7 июля местами прогремят грозы с градом, при этом ветер способен усилиться до 22 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +27, +32, и лишь в горах будет сравнительно прохладно: максимум +23 градуса.

Сильные дожди и грозы возможны и 8 июля. Ночью температура не опустится ниже +16, а днем поднимется до +21, +26 по всей территории региона и до +31 в самых восточных районах.

В четверг 9 июля жара вновь усилится. Столбики термометров устремятся к отметкам от +27 до +32 градусов. При этом местами вновь пройдут сильные дожди и загрохочут грозы. Ветер в бурю может усилиться до 17 метров в секунду.

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