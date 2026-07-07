«Высший пилотаж»: хирурги Челябинского онкоцентра начали выполнять операции на пищеводе через отверстие в подмышке

Фото: Челябинский онкоцентр

В Челябинском онкоцентре хирурги освоили новую методику. С раком пищевода теперь могут бороться при помощи эндоскопических операций – то есть, не делая больших разрезов на теле пациента.

Уже выполнили первую на Южном Урале операцию типа Льюиса через однопортовый доступ. Специалисты удалили пораженный опухолью участок пищевода и воссоздали отрезанный фрагмент из тканей желудка. Все эти сложные манипуляции выполнили через небольшое отверстие в области подмышки.

—Это значительно сокращает восстановительный период пациента, снижает риски послеоперационных осложнений и считается высшим пилотажем в торакальной хирургии, — объяснили в пресс-службе онкоцентра.

Фото: Челябинский онкоцентр

—Эндоскопическая операция типа Льюиса технически вдвое сложнее открытой хирургии. Она проходит в несколько этапов в условиях постоянной пульсации от сердца и движений легкого, — рассказал завотделением торакальной онкологии Челябинского онкоцентра Егор Печерица.

Добавим, рак пищевода чаще встречается у пациентов 60-74 лет. Больше ему подвержены мужчины. За прошлый год это заболевание обнаружили у 188 жителей Челябинской области.

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