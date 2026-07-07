В Новосинеглазово на сутки отключат воду

Воды не будет сутки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Новосинеглазово в Челябинске отключат воду из-за капремонта труб.

Краны «пересохнут» с 8:30 8 июля. Водоснабжение планируют возобновить только в 8:30 9 июля.

Без воды останутся как многоквартирные, так и частные дома, а также соцучреждения и офисы.

— Просим жителей сделать необходимый запас воды, — обратились к жителям Новосинеглазово в мэрии Челябинска.

Вот список адресов, которые попадут под отключение:

- ул. Челябинская, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8А,9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 38А, 39, 42, 52, 53, 54;

- ул. Геологов, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 24А, 26, ,28, 32;

- ул. Заводская, 1, 3, 5;

- ул. Плановая, 1, 3;

- ул. Ключевая, 7, 8А, 10, 12, 14;

- ул. Односторонняя, 2;

- ул. Пугачева, 59, 61;

-ул. Громова, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 9А, 13, 13А, 15;

- ул. Горная, 2Б, 3А;

- ул. Кирова, 1, 3, 4, ,6, 17;

- ул. Октябрьская, 2, 2А, 15, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

- ул. Советская, 1, 2, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 26, 28, 33А, 33А/1;

- ул. Клубная, 1, 2, 4, 6;

- ул. Лермонтова, 3, 5, 7, 11А, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

- ул. Новая, 3, 7;

- ул. 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12А, 14, 14А, 16;

- ул. Чехова, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 9;

ул. Суворова, 2, 4, 6, 8;

- ул. Станционная, 1, 1А, 1Г, 3А, 10, 16, 16А, 20, 22;

- ул. Морозова, 4, 14;

- ул. Комсомольская, 2, 4;

- ул. Пионерская, 1А, 1Б, 2А, 3;

- ул. Железнодорожная, 1А, 15А, 17А.

Дома частного сектора: улицы Советская, Пушкина, Суворова, Энергетиков, Широкая, Пугачева, Толстого, Полевая, Дубинина, Малая, Рабочая, Заводская, Плановая, Горная, Громова, Северная, Чапаева,Луговая,Лесная, Железнодорожная, Пионерская, Благодатная, Веселая, Лавандовая, Радостная, Владимирская.

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