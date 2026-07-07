На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и крупного града

Местами в Челябинской области может пройти крупный град Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 7 июля объявили экстренное штормовое предупреждение. На регион надвигается непогода.

— В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, — сообщили в областном Гидрометцентре.

В бурю возможно также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Град и ураган – не единственные возможные проблемы. После обильных дождей способен резко подняться уровень воды в реках. Низины и участки поймы может подтопить.

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