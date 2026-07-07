В Челябинской и Курганской областях ограничен проезд из-за жары

Ограничения ввели из-за сильной жары Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской и Курганской областях 7 июля ввели ограничения на движение грузовиков. Запрещен проезд тяжелых машин по всем федеральным трассам с 8:00 до 20:00.

— Ограничение продлится в период жаркой погоды (температура воздуха выше +32 градусов), — пояснили в региональном филиале ФКУ «Уралуправтодор».

Дороги закрывают для грузовиков, чтобы сохранить асфальтовое покрытие.

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