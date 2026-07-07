Челябинская и Свердловская области наметили на «Иннопроме» план сотрудничества

Главы регионов Алексей Текслер и Денис Паслер подписывают двухлетний план сотрудничества. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Второй день международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге начался с подписания совместного документа между двумя регионами-соседями — Челябинской и Свердловской областями. Это — план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его свердловский коллега Денис Паслер.

— Мы делаем ставку на промышленную кооперацию, обмен технологиями и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Это вклад в устойчивое развитие Урала и всей страны, – отметил Алексей Текслер.

План рассчитан на ближайшие два года. В 2026-2028 гг. регионы будут укреплять торговые, кооперационные и инвестиционные связи между своими предприятиями, устраивать различные деловые мероприятия: форумы, выставки, бизнес-миссии. Палитра сфер, в которых будет развиваться сотрудничество, весьма обширна — от промышленности и строительства до сельского хозяйства, от образования и медицины до культуры и туризма.

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