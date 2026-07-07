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НовостиОбщество7 июля 2026 6:58

В Магнитогорске рекламу дезинфекции выдали за государственное предписание

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы дезинфекции с гербом России
Елена КОЛЧИНА
У антимонопольщиков возникли вопросы к рекламным листовкам

У антимонопольщиков возникли вопросы к рекламным листовкам

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Антимонопольная служба заподозрила в нарушениях магнитогорскую фирму, занимающуюся дезинфекцией.

Как рассказали в региональном УФАС, в службу пожаловался житель Магнитогорска. Мужчине не понравилась рекламная листовка, которую приклеили на подъезд многоэтажки. Дело в том, что объявление замаскировали под официальное уведомление от Областного центра дезинфекции и эпидемиологии, для убедительности снабдив российским гербом.

— Указанная информация может вводить в заблуждение потребителей и создавать впечатление, что данные услуги оказывает государственное учреждение, — прокомментировали в УФАС.

Чтобы разобраться в вопросе и подтвердить наличие нарушения, созывают комиссию. Ее заседание назначено на 30 июля.

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