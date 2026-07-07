«Самое сложное — удержать равновесие»: киношники сняли фильм о гребле на сибирской лодке-долбленке

Фото: Окружной дом народного творчества

В Ханты-Мансийском автономном округе завершились съемки документального короткометражного фильма, посвященного традиционной гребле на обласах (деревянных гребных лодках). Уникальная культура восточных хантов и лесных ненцев, включенная в реестр нематериального этнокультурного достояния России, стала главной темой ленты. Экспедиционная группа работала в регионе с 27 по 30 июня при поддержке Минкультуры и Российского дома народного творчества.

Как пишет informugra.ru, первые съемки прошли в Ханты-Мансийске во время международных соревнований на Кубок губернатора Югры. Киношники запечатлели обряд поклонения водному духу, гонки на обласах и элементы национальной борьбы. Среди участников — опытная Маргарита Ачимова и 13-летняя Лидия Комтина, которая впервые села в облас по совету дедушки.

— Самое сложное в гонке — удержать равновесие, — рассказала Лидия. — Впервые в облас меня посадил дедушка Виктор Комтин и показал, как правильно грести веслом.

Второй этап съемок прошел на стойбище семьи Покачевых в Сургутском районе. Глава семейства Данил Покачев показал мастерство управления лодкой и раскрыл секреты изготовления обласа, а его супруга Эльвира продемонстрировала обработку камуса для кисов. Фильм появится в рубрике «Этнографическая экспедиция» в VK Видео на аккаунте Минкультуры.

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