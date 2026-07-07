Мальчишки в больнице: в Челябинской области за день водители сбили троих детей

Все трое детей госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области за сутки трое детей получили травмы и попали в больницу после ДТП. Все аварии произошли 6 июля.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, в Челябинске 37-летний водитель Volkswagen выезжал со двора сбил 12-летнего мальчика, который катался на электросамокате.

Также в Челябинске водитель Kia во дворе сбил семилетнего мальчика, ехавшего на обычном, не электрическом самокате.

Фото: ГАИ Челябинской области

— Ребенок находился на прогулке без сопровождения взрослых и внезапно выскочил на дорогу во дворе многоэтажных домов, — уточнили в ГАИ.

Третье ДТП случилось в Полетаево. 39-летняя бесправница за рулем Lexus сбила девятилетнего велосипедиста на перекрестке.

После всех трех аварий начали административные расследования.

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