Артем Жога ознакомился с промышленными инновациями Челябинской области

Артем Жога (справа) и Алексей Текслер на стенде Челябинской области на «Иннопроме». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога посетил павильон Челябинской области на международной промышленной выставке «Иннопром». Передовые разработки и продукты южноуральских предприятий продемонстрировал ему губернатор региона Алексей Текслер.

В частности, полпреду показали всю линейку робототехники, которую сегодня выпускает Челябинская область, закрывая до 80% отечественного рынка промышленных манипуляторов. Отдельное внимание было уделено беспилотной технике: бульдозеру «ДСТ-Урал» и грузовику «АМТ», а также примерам кооперации промышленности и вузов.

Также Артем Жога посетил на «Иннопроме» стенд миасского автозавода «Урал», где представлена новинка из линейки спецтехники, автомобиль для ремонта контактной сети «Урал-80», и другие новые решения предприятия для коммунальной и транспортной инфраструктуры.

— Артем Жога высоко оценил представленные проекты Южного Урала, отметив их практическую значимость, технологический уровень и востребованность для развития промышленности и экономики страны, — сообщили в правительстве Челябинской области.

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