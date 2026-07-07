Пять километров по Иртышу: новобрачные устроили массовый заплыв на каноэ по реке

Фото: Эдуард ФАДЮШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийске ХМАО-Югры прошел парный сплав на каноэ для участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Молодожены стартовали от маяка гриль-парка и преодолели 5 километров по Иртышу, сообщает журналисты ugra-tv.ru.

Финишировали новобрачные у моста «Красный дракон», где по традиции загадали желание. Мероприятие направлено на укрепление института семьи и демонстрацию многообразия свадебных обрядов народов России.

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