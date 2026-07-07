В центре Челябинске 9 июля будут перекрыты несколько улиц

Закроют участки улиц Коммуны, Энтузиастов, Лесопарковой и дублера проспекта Ленина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в честь Дня семьи, любви и верности проведут Парад Семьи. Акция состоится вечером 8 июля. Ради нее ограничат движение в центре города.

Как сообщили в мэрии, несколько участков улиц перекрёст с 18:30 до 19:30.

Ограничения затронут отрезок улицы Коммуны между улицей Энгельса и 2-м Институтским переулком, участок улицы Энтузиастов между улицей Коммуны и проспектом Ленина, дублер проспекта Ленина от Лесопарковой до Энтузиастов.

Кроме того, для водителей временно недоступен будет участок улицы Лесопарковой от проспекта Ленина до входа в парк.

— Просим заранее запланировать свой маршрут. По возможности воспользуйтесь альтернативными дорогами, — обратились к челябинцам в городской администрации.

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