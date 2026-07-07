В Челябинской области выбрали подрядчика для ремонта трассы почти за за 640 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области завершились торги на капитальный ремонт дорожного участка, соединяющего населенные пункты Сухореченский, Черноречье, Чесму, Варну, Карталы и Бреды. Госконтракт заключило региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Начальная цена лота составляла 699,4 млн рублей, однако в ходе аукциона один из претендентов предложил выполнить работы за 639,9 млн — экономия для областного бюджета превысила 59 млн. Имя победителя в открытых источниках не разглашается — в протоколах он значится как «Участник № 1», сообщает Pchela.news.

Подрядчику предстоит завершить все работы до конца 2028 года. В перечень задач входит замена дорожного основания, укладка двух слоев асфальта, укрепление обочин, модернизация водопропускных труб, установка знаков со светоотражателями и нанесение термопластиковой разметки. Финансирование рассчитано поэтапно: в текущем году дорожники освоят около 101,5 млн рублей, а в 2027–2028 годах поступят еще примерно по 300 млн ежегодно.

Также в условиях контракта прописано, что не менее половины объёма работ должно быть передано субподрядчикам из числа малого бизнеса или социально ориентированных НКО. Гарантийные сроки жесткие: на верхний слой асфальта — 8 лет, на земляное полотно и нижние слои — 6 лет, на дорожные знаки — целое десятилетие. Все выявленные дефекты в этот период подрядчик устранит за собственный счет. Параллельно в регионе идет ремонт федеральной трассы М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу — там основные работы планируют завершить до конца этого года.

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