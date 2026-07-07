Для опытных и начинающих: на чемпионате и первенстве УрФО по гонкам с препятствиями участники будут соревноваться на уникальной трассе

В Челябинске пройдет чемпионат и первенство УрФО по гонкам с препятствиями. Фото предоставлено горспортуправлением.

Трасса длиной 100 метров и 10-метровым виражом, 11 захватывающих препятствий, - все это про предстоящий чемпионат и первенство Уральского федерального округа по гонкам с препятствиями, который пройдет в Челябинске 18 и 19 июля.

По словам организаторов — руководителей и специалистов Управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска, соревнования соберут как спортсменов-разрядников, так и всех любителей спорта и активного, здорового образа жизни

В чемпионате и первенстве смогут принять участие атлеты, имеющие спортивные разряды (от 10 лет и старше). В открытых состязаниях – «Вызов железного леса», к старту допускаются все желающие в возрасте от 8 лет.

Эти увлекательные состязания (чем-то напоминающие гонки «Суперниндзя») пройдут в Челябинске впервые на уникальной трассе, построенной и открытой на стадионе имени Колющенко в конце прошлого года.

Элементы комплексной трассы смонтировали из особо прочных конструкций с использованием травмобезопасных матов. Такая трасса, по словам специалистов, способна выдерживать интенсивное движение спортсменов на высоких скоростях.

Трасса состоит из препятствий различной сложности: наклонные платформы, рукоходы «Лестница», «Альпинистские доски» и «Вращение колеса», вертикальный забор, сетка в горизонтальной плоскости, перелет на канате, рампа и баланс. Это первый такой объект в Уральском федеральном округе и шестой в России! Он доступен как профессиональным спортсменам, так и всем кто хочет проверить свою физическую форму. Размеры и оснащение площадки позволят принимать соревнования всероссийского уровня.

Чемпионат и первенство УрФО, а также состязания «Вызов железного леса» — это идеальный формат как для опытных атлетов, так и для тех, кто только делает первые шаги в гонках с препятствиями. Это ваш шанс проверить свою силу, выносливость и волю к победе в атмосфере настоящего спортивного праздника.

Соревнования пройдут 18–19 июля.

Место проведения:

Челябинск, стадион «Колющенко» (ул. Доватора, 15).

Регистрация и подробные условия участия доступны по ссылке.

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