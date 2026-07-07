Готовься к «Щелкунчику» летом: в Челябинске открыли продажу билетов на новогодние спектакли

Фото: Театр оперы и балета

Театр оперы и балета в Челябинске начал продажу билетов на «новогодние» спектакли – постановки на сказочные темы, которые представят на сцене в конце декабря и январе. К будущему праздничному сезону готовят семейный мюзикл «Двенадцать месяцев» и классический балет Чайковского «Щелкунчик».

Билеты на спектакли в сезон новогодних праздников в театре уже не первый год раскупают как горячие пирожки. В разгар жаркого лета челябинцы уже начали занимать места в театральном зале. Судя по данным онлайн-касс, часть кресел в центре зала в даты показов «Щелкунчика» уже забронировали ценители балета.

Цены не самые скромные. Стоимость билета в партере доходит до 8 тыс. рублей. Место в бельэтаже можно выкупить в десять раз дешевле, всего за 800 рублей. Правда, видимость в этом случае будет ограниченной, и насладиться спектаклем получится не во всем великолепии.

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