В Челябинске в квартире пенсионера рухнул потолок

Потолок обвалился на верхнем этаже в доме по улице Котина. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске в квартире пенсионера обвалился потолок. Конструкция настолько обветшала, что осыпалась кучей обломков. Хозяин квартиры чудом уцелел, но теперь над его комнатой – только дырявые шиферные листы крыши.

В региональном СУ Следственного комитета после происшествия начали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Запрошена документация, касающаяся технического состояния дома, его содержания и обслуживания, а также исполнения управляющей организацией обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации общего имущества, — сообщили в ведомстве.

Собственную проверку инициировали также в прокуратуре.

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