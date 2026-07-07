В Златоусте мужчина умер из-за удара в бедро

Фото с места преступления: СУ СК по Челябинской области

В Златоусте 22-летний горожанин стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», молодой человек выпивал с 35-летним знакомым в квартире по улице Риты Сергеевой. Златоустовцы рассорились. Младший оппонент схватился за нож и стал тыкать им старшего в бедро. От ран мужчина умер.

Агрессор попытался сбежать, но полицейские его поймали.

В СУ Следственного комитета по Челябинской области сейчас занимаются расследованием, назначили несколько судебных экспертиз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.