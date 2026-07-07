Ярослав Федосеев останется в челябинском «Тракторе»

Ярослав Федосеев. Фото: ХК «Трактор»

Ярослав Федосеев продолжит играть за челябинский «Трактор». Защитник продлил контракт с хоккейным клубом до конца сезон 2027/2028. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Ярославу Федосееву 18 лет, он уроженец Челябинска. Впервые вышел на лед в КХЛ в минувшем сезоне в матче с «Авангардом».

Он стал самым молодым в истории КХЛ автором гола среди защитников «Трактора», забросив шайбу в ворота «Барыса» спустя всего пару дней после начала выступлений в Лиге.

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