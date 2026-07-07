Челябинская область заняла 8-е место в РФ по эффективности промышленной политики

Первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров на коллегии Минпромторга на «Иннопроме». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Челябинская область вошла в десятку лучших регионов России по эффективности реализации промышленной политики. Новую редакцию рейтинга озвучили на коллегии Минпромторга под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова, состоявшейся в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026». При составлении рейтинга оцениваются работа по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и лучшие практики в сфере промышленности. Челябинская область заняла в обновленном рейтинге восьмое место.

— Для нас это не только оценка проделанной работы, но и ориентир для дальнейших решений в сфере промышленной политики. Мы последовательно создаем для предприятий условия, при которых они могут развиваться на всех этапах — от запуска инвестиционных проектов до расширения производства и выхода на новые рынки, — заявил губернатор Алексей Текслер.

Региональные власти системно поддерживают промышленность через различные инструменты — бюджет области выделил более 900 млн рублей на эти цели, из которых свыше 528 млн распределяются через региональный Фонд развития промышленности. Предприятия могут получить льготное финансирование, субсидии на оборудование и НИОКР, а также возмещение затрат на подключение к инфраструктуре. По итогам 2025 года лучшие результаты Челябинская область показала в развитии кадрового потенциала, участвуя в программе «Профессионалитет» и премии «Молодой промышленник», и мерах господдержки предприятий.

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