«Вас учили любить и учить детей»: шесть студенток получили стипендию имени Дмитрия Быкова

Премию получили 6 будущих учителей. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Шесть девушек получили стипендию имени Дмитрия Быкова. Премию вручили в день выпуска в Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете – на факультете дошкольного, начального и коррекционного образования.

За отличную учебу, научные исследования, социальную ориентированность и активную общественную деятельность награды получили Валерия Плаксина, Ольга Щербак, Ксения Щеголихина, Ксения Емельянова, Анастасия Рыжкова и Анна Тулупова.

– Сегодня замечательный праздник – вы получаете дипломы. На протяжении пяти лет вас учили любить детей, учить их читать, считать, в некоторых случаях – ходить, формировать навыки самообслуживания и элементарные математические навыки, – обратилась к выпускникам декан факультета Виктория Васильева.

Стипендию имени Дмитрия Быкова вручают с 2021 года – спустя полгода после того, как его не стало. Раньше премию получали два выпускника, но в этом году номинантов стало больше.

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