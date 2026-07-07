Баню ОПГ «Махонинские»* продают с торгов за 29 млн в Челябинске

Баня пойдет с торгов 15 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актив экстремистского ОПГ «Махонинские»* выставили на торги в Челябинске. Аукцион на сауну «Акватория» стартует с 28,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте электронных торгов.

– Номинальная стоимость доли в уставном капитале – 456 тысяч рублей. Размер уставного капитала – 1,2 млн, – сообщает организатор торгов.

Аукцион назначен уже на 15 июля. Тогда и решится судьба физкультурно-оздоровительного комплекса «Акватория», который расположен на Сельмаше в Челябинске. Площадь помещения – 870,5 квадратных метров. Это шесть залов с саунами, парными и бассейнами, а также четыре бара, комнаты для отдыха и бытовые помещения.

Сейчас банный комплекс принадлежит компании «Оргмедкорпорация», которая была основана 29 лет назад. Ее совладелец – Андрей Махонин**, который вместе с братом возглавлял экстремистское ОПГ.

*ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.

**деятельность запрещена в Российской Федерации.

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