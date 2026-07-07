Отвезли до скорой на катере: двое мужчин на «Ниве» влетели в дерево на берегу Тургояка

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы.

Двое мужчин на «Ниве» не справились с управлением и влетели в дерево на берегу Тургояка вечером 6 июля. На помощь им поспешили спасатели Миасского поискового спасательного отряда.

Из машины мужчины выбрались сами, но скорая помощь туда бы не добралась. Поэтому спасатели доставили их до медиков на катере.

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