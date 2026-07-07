Обиделись и выкинули из окна: двое друзей выпили и набросились на товарища. Теперь их ждет суд

Фото: пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Двое мужчин ответят в суде за жестокую расправу над своим собутыльником. Все произошло еще 20 апреля в квартире их общей знакомой в центре Катав-Ивановска Челябинской области.

Днем там выпивали трое мужчин и одна женщина – хозяйка квартиры. Неожиданно начался спор, повышенные тона быстро перешли в драку. Один из обвиняемых набросился на потерпевшего. Удары руками и ногами сыпались один за другим. Чуть позже он вместе с другом подошел к жертве, которая тогда сидела на окне. Они схватили мужчину за ноги и отправили на улицу…

Пострадавший получил страшные раны от падения с такой высоты. Его привезли в больницу, где его и не стало. Что с ним произошло, он не успел рассказать.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий, включая поквартирный обход и опрос свидетелей, установлена квартира, в которой в гостях у своей знакомой находился погибший, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Еще двух «гостей» и хозяйку квартиры привезли в районный отдел полиции. А дело тем временем передали в Следственный комитет. Картину того вечера они собрали благодаря допросу свидетелей и проведению судебных экспертиз.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Катав-Ивановский городской суд Челябинской области для рассмотрения по существу, – добавили в пресс-службе Следкома Челябинской области.

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