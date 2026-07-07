Остановку «11-й микрорайон» перенесут в Курчатовском районе с 8 июля по 30 августа

Изменения будут временными. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Курчатовском районе перенесут на время остановку общественного транспорта «11-й микрорайон». Постоянная остановка находится у дома №103, но теперь она будет у дома №101 на Комсомольском проспекте.

Изменение временное – с 8 июля по 30 августа. Связано это с ремонтом теплотрассы.

– Пассажиры, учитывайте это при планировании маршрута, – обратились к челябинцам в пресс-службе администрации города.

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