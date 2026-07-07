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НовостиПроисшествия7 июля 2026 15:18

Частный дом загорелся из-за замыкания проводки в Увельском районе

14 пожарных потушили загоревшийся из-за проблем с проводкой дом
Дарья МАРКОВА
Фото: Троицкий пожрано-спасательный гарнизон.

Фото: Троицкий пожрано-спасательный гарнизон.

В Увельском районе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в частном доме. На месте работали 14 человек – три отделения спасательных частей МЧС России.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Об этом рассказали в Троицком пожрано-спасательном гарнизоне.

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