Фото: Троицкий пожрано-спасательный гарнизон.

В Увельском районе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в частном доме. На месте работали 14 человек – три отделения спасательных частей МЧС России.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Об этом рассказали в Троицком пожрано-спасательном гарнизоне.

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