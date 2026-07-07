Размер все-таки важен? Эксперты рассказали, как выбрать безопасные и вкусные арбузы и дыни

Покупать арбузы и дыни можно не везде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выбрать сладкий арбуз и вкусную дыню (да еще и безопасные) – задача не из простых. Но это легко можно сделать, если придерживаться правил. Их называет Amic.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Алтайского края.

Лучше не покупать летние лакомства в палатках у дорог, ведь они впитывают пыль и вредные вещества. За дынями и арбузами лучше отправиться в магазин, на рынок, в ларек или палатку с фруктами и овощами. Главное, чтобы все это было под навесом, а продукты хранились в чистоте.

Так как же выбрать тот самый арбуз или дыню. Главное правило: не покупайте разрезанные. Это запрещено санитарными правилами, ведь при разрезании микробы с поверхности попадают внутрь. Поэтому и от надреза для определения зрелости лучше отказаться.

По этой же причине лучше не брать бахчевые с трещинами или признаками порчи. Также они не должны быть слишком большого размера.

Уже дома сначала следует его тщательно вымыть теплой водой с мылом, чтобы пыль и микроорганизмы не попали внутрь. А разрезанные арбузы и дыни следует хранить только в холодильнике. Если почувствуете кислый запах – его следует выкинуть, чтобы не отравиться.

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