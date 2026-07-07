Остановитесь на обочине с «аварийкой»: об ухудшении погодных условий предупредили в ГАИ Челябинской области

Во время дождя важно соблюдать дистанцию между машинами. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Штормовое предупреждение о продлении опасных погодных условий получила Госавтоинспекция Челябинской области от гидрометцентра. Ночью и днем 8 июля и ночью 9 июля на территории области обещают сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с и более.

Поэтому в пресс-службе ГАИ Челябинской области опубликовали ряд рекомендаций для водителей. В непогоду следует снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать резких маневров, включить ближний или противотуманный свет. Затопленные участки дорог лучше объезжать, ведь вода может скрывать глубокие ямы. В сильный ливень или грозу следует остановиться у обочины и включить «аварийку».

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