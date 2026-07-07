Град, ливни и жара: синоптики предупредили о непогоде в Челябинске и области

Грозы и дожди придут в Челябинскую область надолго. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Устали от жары, южноуральцы? Уже завтра, 8 июля, к ней добавятся сильные дожди, ливни, грозы, град и сильный ветер. При этом днем температура будет зашкаливать – устойчивые +28, +32 градуса. А вот ночью опустится до +15.

Такая погода сохранится в области на неделю, а то и больше. Синоптики обещают ежедневные дожди, жару, а иногда и грозы. Ветер будет с сильными порывами, но теплым.

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