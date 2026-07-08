В аэропорту Челябинска 8 июля задерживаются и отменены несколько рейсов

Отложены рейсы из Сочи и обратно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В расписание челябинского аэропорта снова пришлось внести вынужденные корректировки. 8 июля задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Вовремя в Челябинск не прибыли самолеты из Шарм-эль-Шейха, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Душанбе. Посадка еще двух самолетов из Сочи отложена заранее, а сочинский рейс, который должен был прибыть в Челябинск в 5:15, отменен.

Обратные вылеты из Челябинска также отложены. Рейс в Шарм-эль-Шейх с 2:55 перенесли на 16:10. Один рейс в Сочи вместо 6:50 надеются отправить в 20:05, второй перенесли с 9:00 на 13:40, третий — с 15:45 на 2:25 9 июля. Сочинский рейс в 5:55 отменили.

Аэропорт Сочи накануне днем и минувшей ночью прерывал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности. Московские аэропорты вчера принимали и отправляли самолеты лишь по согласованию с уполномоченными органами.

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