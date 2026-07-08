В челябинском парке Тищенко рабочие срубят старые деревья

Фото: Комитет по культуре Челябинска

В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко снесут аварийные деревья. Об этом предупредили в городском комитете по культуре.

Плачевное состояние деревьев подтвердили после обследования специалисты челябинского управления экологии и природопользования. Рубить сухостой начнут 9 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.