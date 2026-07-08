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НовостиОбщество8 июля 2026 3:16

В челябинском парке Тищенко рабочие срубят старые деревья

Сухостойные деревья уберут из челябинского парка
Елена КОЛЧИНА
Фото: Комитет по культуре Челябинска

Фото: Комитет по культуре Челябинска

В челябинском парке «Металлург» имени Тищенко снесут аварийные деревья. Об этом предупредили в городском комитете по культуре.

Плачевное состояние деревьев подтвердили после обследования специалисты челябинского управления экологии и природопользования. Рубить сухостой начнут 9 июля.

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