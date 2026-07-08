В Новосинеглазово передумали отключать воду на сутки

Вода из кранов не пропала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинском поселке Новосинеглазово планировали с 8:30 8 июля на сутки отключить водоснабжение ради капремонта труб. Жителей накануне просили сделать необходимые запасы. Однако в последний момент отключение отменили.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями, работы на отменены, — сообщили утром 8 июля в МУП «ПОВВ».

Ремонт все же надеются провести. Но когда именно это получится сделать, пока непонятно. О новой дате работ (и отключения) в водоканале обещают сообщить позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.