В Челябинской область продается НПЗ за 250 млн рублей

Комплекс готовы продать за 250 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нязепетровском округе Челябинской области выставили на продажу производственный комплекс НПЗ. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений. За объект просят 250 млн рублей.

Продавец сообщает, что площадь НПЗ в селе Ункурда составляет без малого 60 тыс. квадратных метров. Вспомогательные мощности, которые обеспечивают автономную работу базы, расположены прямо на ее территории.

— В лот входит 25 объектов недвижимости, обеспечивающих полноценный производственный цикл (склады, административные и производственные помещения, инженерные сети), — говорится в объявлении.

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