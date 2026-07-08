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НовостиЭкономика8 июля 2026 5:37

На «Иннопроме» заключены соглашения о цифровизации промышленности и туризма Южного Урала

Практической реализацией решений займется национальный провайдер цифровых услуг
Павел ПОНОМАРЕНКО
Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, губернатор Алексей Текслер, директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин.

Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, губернатор Алексей Текслер, директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Челябинская область заключила ряд соглашений о цифровой трансформации промышленности и туризма региона. В присутствии губернатора Алексея Текслера были подписаны документы, направленные на цифровизацию промышленных предприятий, развитие робототехники и внедрение отечественных ИТ-решений в туристической инфраструктуре Южного Урала.

Внедрять эти решения на практике будет компания «Ростелеком». Заключено соглашение с Южно-Уральским государственным университетом о совместной разработке автоматизированных решений с применением робототехнических комплексов под конкретные задачи предприятий области. В рамках партнерства с компанией ROBO будет создана платформа для масштабирования роботизированных технологических решений в коммунальной и промышленной сферах с использованием отечественного программного обеспечения.

НТЦ «Приводная техника» договорился с компанией «Ростелеком» о разработке автоматизированных цифровых систем, реализации проектов по энергоэффективности и создании программно-технических решений на основе российских компонентов для производственных линий предприятия.

— Мы видим большой запрос со стороны предприятий региона на комплексные проекты, где связь, облачные платформы и промышленная автоматизация работают в едином контуре. Статус доверенного интегратора позволяет нам расширить портфель решений и гарантировать их технологическую совместимость, — говорит Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома».

Цифровая трансформация затронула и туристическую отрасль — соглашение оператора с горнолыжным курортом «Солнечная Долина» предусматривает создание надежной телекоммуникационной инфраструктуры, облачных сервисов, экологического мониторинга, устойчивого Wi-Fi доступа и единой системы дистанционного управления энергетикой объекта.

Таким образом, подписанные документы позволят сформировать основу для развития в Челябинской области современной цифровой экосистемы, объединяющей науку, образование, промышленность, телекоммуникации и сферу туризма.

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