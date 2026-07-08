На «Иннопроме» заключены соглашения о цифровизации промышленности и туризма Южного Урала

Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, губернатор Алексей Текслер, директор по маркетингу НТЦ «Приводная техника» Евгений Чупин. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Челябинская область заключила ряд соглашений о цифровой трансформации промышленности и туризма региона. В присутствии губернатора Алексея Текслера были подписаны документы, направленные на цифровизацию промышленных предприятий, развитие робототехники и внедрение отечественных ИТ-решений в туристической инфраструктуре Южного Урала.

Внедрять эти решения на практике будет компания «Ростелеком». Заключено соглашение с Южно-Уральским государственным университетом о совместной разработке автоматизированных решений с применением робототехнических комплексов под конкретные задачи предприятий области. В рамках партнерства с компанией ROBO будет создана платформа для масштабирования роботизированных технологических решений в коммунальной и промышленной сферах с использованием отечественного программного обеспечения.

НТЦ «Приводная техника» договорился с компанией «Ростелеком» о разработке автоматизированных цифровых систем, реализации проектов по энергоэффективности и создании программно-технических решений на основе российских компонентов для производственных линий предприятия.

— Мы видим большой запрос со стороны предприятий региона на комплексные проекты, где связь, облачные платформы и промышленная автоматизация работают в едином контуре. Статус доверенного интегратора позволяет нам расширить портфель решений и гарантировать их технологическую совместимость, — говорит Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома».

Цифровая трансформация затронула и туристическую отрасль — соглашение оператора с горнолыжным курортом «Солнечная Долина» предусматривает создание надежной телекоммуникационной инфраструктуры, облачных сервисов, экологического мониторинга, устойчивого Wi-Fi доступа и единой системы дистанционного управления энергетикой объекта.

Таким образом, подписанные документы позволят сформировать основу для развития в Челябинской области современной цифровой экосистемы, объединяющей науку, образование, промышленность, телекоммуникации и сферу туризма.

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