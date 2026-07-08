После сильного дождя в Челябинске образовались глубокие лужи

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске после ливня 8 июля появились огромные лужи. В нескольких местах мусором забило решетки ливневки.

Как сообщили в мэрии, для борьбы с последствиями осадков на дороги выслали четыре бригады МКУ «ЭВИС».

— Специалисты чистят и открывают ливневые решетки на улицах Вагнера, Гагарина, Блюхера, проспекте Ленина, Ворошилова, Труда, Троицком тракте, Энгельса, Либединского, 1-й Эльтонской, 2-й Эльтонской, Самохина, на пересечении проспекта Ленина и улицы Артиллерийской, Салютной, на Свердловском тракте и Первой Пятилетки, — уточнили в городской администрации.

По расчетам специалистов, немедленно после очистки решеток вода не уйдет. Чтобы стечь в канализацию, лужам потребуется до часа.

Если где-то обнаружилось неучтенное подтопление, горожан просят сообщить в круглосуточную диспетчерскую по номеру 727-46-26.

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