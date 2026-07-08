В Челябинской области женщина поехала на велосипеде за ягодами и заблудилась

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области пенсионерка заблудилась в лесу.

65-летняя женщина поехала за ягодами в чащу недалеко от озерского поселка Метлино. Среди деревьев она сбилась с пути и поняла, что самостоятельно дорогу не найдет.

Женщина не стала паниковать, а позвонила спасателям. Те отправились на поиски: прочесывали лес на квадроцикле и подавали звуковые сигналы.

Как рассказали в регионально Поисково-спасательной службе, В конце концов потерявшуюся отыскали в пяти километрах от поселка. На квадроцикле ее довезли до Метлино, где женщину уже поджидал встревоженный муж. Медицинская помощь ей не понадобилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.