Чтобы пыль не разлетелась по городу: искусственный интеллект поможет рекультивировать отвалы ЧЭМК

Фото: Пул № 74.

Проблему промышленных отвалов Челябинского электрометаллургического комбината предложили решать с помощью искусственного интеллекта. Об этом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге заявил директор ВНИИ «Экология» Александр Закондырин. Он сообщил, что институт подписал соглашение с предприятием и сейчас разрабатывает концепцию рекультивации.

Самый очевидный способ — просто вывезти отвалы — может оказаться опасным. Как пишет ЕАН, в них могут содержатся вещества второго класса опасности, а при демонтаже существует риск масштабного пыления. Чтобы избежать загрязнения (а ведь предприятие находится практически в центре города), специалисты предлагают сначала провести компьютерное моделирование с использованием ИИ. Это позволит рассчитать распространение вредных веществ при разных сценариях и выбрать безопасный вариант.

Александр Закондырин также добавил, что для крупных предприятий необходимы индивидуальные стратегии, учитывающие научные разработки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.