Лучшие поедут на финал Спартакиады: в Челябинске прошло первенство УрФО по вольной борьбе

Победители и призеры первенства УрФО получили право представлять сборную округа в финале Всероссийской Спартакиады учащихся. Фото предоставлено организаторами.

В Челябинске в легкоатлетическом комплексе имени Елесиной завершилось первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе (дисциплина — вольная борьба). Турнир, где соревновались юноши и девушки до 16 лет, стал отборочным на финал летней Спартакиады учащихся России.

Заместитель главного судьи соревнований, представитель Челябинского областного отделения «Союза ветеранов спортивной борьбы» (проводящая организация) Игорь Нечаев отметил, что в турнире участвовали представители Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей и ХМАО.

— Победители и призеры турнира получили право представлять сборную УрФО и свои регионы в финале Всероссийской Спартакиады учащихся. Это большой шаг в спортивной карьере и самих спортсменов и их тренеров, — подчеркнул Игорь Нечаев.

Более десятка представителей Челябинской области попали в число призеров первенства УрФО. Первые места в своих весовых категориях заняли: Данил Хонько, Даниил Сидельников, Айнура Тунгатарова и Карина Баязитова.

Одними из лучших на турнире стали представители спортивной борьбы из Аргаяша, завоевавшие на первенстве УрФО пять наград различных достоинств.

Финал всероссийской Спартакиады учащихся пройдет с 30 августа по 3 сентября в подмосковном Раменском.

СПРАВКА «КП»

Соревнования финала XIII летней Спартакиады учащихся проходят с июня по сентябрь в 19 субъектах РФ. Это одно из крупнейших комплексных спортивных мероприятий страны среди молодых атлетов. Участвуют более 13 тысяч спортсменов из 89 регионов, они разыграют награды в 51 виде спорта, включая олимпийские и неолимпийские дисциплины.

Центрами проведения, помимо Московской области, также станут Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Краснодарский край, Москва, Коми и еще 14 регионов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.