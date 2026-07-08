В Челябинске на ярмарке белорусской обуви продавалась китайская обувь

Со страной-производителем обуви вышла неувязка Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске Антимонопольная служба обнаружила нарушения закона о рекламе.

В торговом зале объявляли о ярмарке белорусской обуви. Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольные закупки и внимательно изучили товар. Выяснилось, что обувь изготовлена вовсе не в Беларуси. Скорее всего, ее привезли из Китая.

— Распространение спорной рекламы было прекращено, — сообщили в Челябинском УФАС.

Рекламодателя теперь могут привлечь к административной ответственности.

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