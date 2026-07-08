В Челябинске на ярмарке белорусской обуви продавалась китайская обувь

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинске Антимонопольная служба обнаружила нарушения закона о рекламе.
В торговом зале объявляли о ярмарке белорусской обуви. Сотрудники Роспотребнадзора провели контрольные закупки и внимательно изучили товар. Выяснилось, что обувь изготовлена вовсе не в Беларуси. Скорее всего, ее привезли из Китая.
— Распространение спорной рекламы было прекращено, — сообщили в Челябинском УФАС.
Рекламодателя теперь могут привлечь к административной ответственности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.