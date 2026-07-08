«Челябинск – самый родной»: многодетная семья объездила Россию на семиместной машине и составила свою карту

Фото: Анна Махнина, ИА "Первое областное".

Ульяна и Станислав Закуражневы из деревни Бутаки Сосновского округа вместе с тремя детьми объездили на автомобиле почти всю Россию — от Владивостока до Черного моря. На большой карте в их доме отмечены десятки городов, где они побывали. В День семьи, любви и верности корреспондент 1obl.ru побывала у них в гостях.

Деревня Бутаки, где обосновалась семья Закуражневых, — одна из старейших в пригородах Челябинска. Ее история начинается в конце XVIII века, а название досталось от первых поселенцев — рода Бутаковых. Изначально здесь стояла мельница, позже поселение стало казачьим. Сейчас это тихая деревушка на берегу реки Миасс, где бережно хранят обычаи предков и передают их детям.

Три поколения семьи Закуражневых растут и учатся друг у друга. Ульяна и Станислав, как и большинство родителей, всё свое время и силы посвящают детям — 15-летнему Даниилу, 10-летнему Владиславу и пятилетней Агате. Бабушка Светлана охотно делится с внуками секретами семейной кухни: учит их готовить знаменитые рыбные пироги и фаршировать щуку, которую дед и отец сами добывают в реке Миасс.

— Воспитать ребенка — это одно, а передать ему любовь к родной земле — совсем другое. Мы учим детей, что, живя на реке Миасс, можно научиться ловить рыбу, чистить ее и готовить. Это наши корни, — говорит мама ребят Ульяна.

Приключения — главная страсть Закуражневых. На семиместном автомобиле они побывали во Владивостоке, Сургуте, Тюмени и других городах. Каждые населенный пункт отмечают на собственной карте путешествий по стране.

— Мы любим природу, часто выезжаем на шашлыки. А когда ездим по городам, всегда сравниваем: у них остановки другие, дома ярче, речь мягче. Но Челябинск — добрее, проще. Для меня он самый родной, — признается Ульяна Закуражнева.

В каждом городе у семьи есть свой ритуал: катаются на общественном транспорте, заглядывают в зоопарки и фотографируют остановки. Недавно они спонтанно купили билеты на поезд и уехали в Сургут — просто чтобы дети попробовали новый вид транспорта. В День семьи Закуражневы желают всем южноуральцам тепла и любви, чтобы каждый знал: дома его ждут.

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