В Челябинске похоронен руководитель «Волонтеров культуры» Павел Зыльков

Павел Зыльков/vk.com

В Челябинске прошли похороны руководителя сообщества «Волонтеры культуры» Павла Зылькова. Он обрел покой на Преображенском кладбище.

По словам близких, церемония прощания длилась два часа, ее посетили многие челябинцы, знавшие Павла Зылькова. Его матери вручили посмертно присвоенный сыну Орден Мужества.

Как рассказали в сообществе, Павел Зыльков погиб в зоне СВО. Он подписал контракт в 2023 году. Но даже после этого поддерживал связь с челябинскими волонтерами, которые помогают в организации культурных мероприятий.

13 июня Павел Зыльков в составе взвода связи занимался обслуживанием полевой линии связи между наблюдательным пунктом и постом охраны. Он попал под обстрел и получил смертельные ранения.

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